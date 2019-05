In scena questa mattina a Verolanuova

Cerimonia ufficiale della festa dei Vigili del Fuoco

La comunità é in festa per i suoi vigili del fuoco, ad essa si uniscono quelle della Bassa Bresciana, attraverso la presenza dei loro sindaci alla cerimonia ufficiale.

L’alba è arrivata molto presto per i pompieri verolesi che alle 6 hanno provveduto all’accensione degli spiedi e alle 8 hanno preparato il tutto per il ritrovo degli allievi dei Vigili del Fuoco nel piazzale del distaccamento.

Il momento ufficiale della festa è giunto alle 9 quando si sono ritrovate le associazioni per sfilare in corteo sulle note del corpo bandistico locale “Stella polare”. Il corteo aperto da piccoli vigili del fuoco provenienti da tre diverse regioni si è poi adunato nella sede del distaccamento dove è andato in scena l’alzabandiera ed è stato inaugurato il nuovo automezzo alla presenza della autorità civili, militari e religiose, ai diversi sindaci della Bassa Bresciana e alla presenza di innumerevoli rappresentanti delle associazioni locali. Presenti anche il presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi e l’assessore regionale Fabio Rolfi.

La giornata di festa prosegue

Alle 15 inizio attività pompieristiche e manovre degli allievi verolesi con gli amici arrivati da diverse località d’Italia.

Alle 19.30 apertura stand gastronomici e alle 20.30 dei gonfiabili e dulcis in fundo serata danzante con Serena Nitti Band.