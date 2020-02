Agricoltore cerca di estirpare una pianta ma danneggia la tubatura lasciando due paesi senza gas.

Due paesi senza gas

Un agricoltore cercando di estirpare una grossa pianta in un campo a ridosso di Cignano (località scuola materna) ha fatto un buco danneggiando tubatura gas. Gasplus per cercare di riparare il danno si trova costretta a ridurre pressione di gas nei tubi con la conseguenza che Cignano e Faverzano per alcune ore rimangano senza gas.

Aggiornamento

Faverzano e Cignano senza gas per intervento urgente della squadra di riparazione di Gasplus dopo pesante danneggiamento con escavatore nel campo di proprietà Farina nei pressi della scuola materna a Cignano.

Gas plus conta di ridare gas alle 19.30 ad entrambi i paesi.

