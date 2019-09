Cerca di ammazzare il fidanzato con un coltello: arrestata 43enne. E’ successo questa notte a Gavardo e ha cercato di colpirlo nel sonno.

I militari della stazione di Gavardo in collaborazione con quelli del NOR di Salò, durante la decorsa notte hanno tratto in arresto una 43enne responsabile di aver accoltellato il proprio fidanzato, un 46enne. La relazione tra i due, contraddistinta da frequenti litigi causati dalla gelosia ossessiva della donna, era in fase di conclusione. La donna si è recata all’abitazione del compagno e, convinta che questi dormisse, ha sferrato diversi fendenti con un coltello. L’uomo è riuscito a reagire e nonostante le ferite, fortunatamente non gravi, e ha disarmato la donna rinchiudendola in casa e ha provveduto ad avvisare immediatamente soccorsi e Carabinieri. I militari giunti sul posto hanno trovato la donna all’interno dell’appartamento che si è consegnata senza opporre resistenza. Arrestata per lesioni personali aggravate, dopo le formalità di rito, è stata portata in carcere a Brescia. Questa mattina, il gip ha ha convalidato l’arresto e confermato le esigenze cautelari disponendo la permanenza della donna in carcere.

