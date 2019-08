Centinaia di interventi per i Vigili del fuoco volontari di Chiari. In questi giorni stanno coadiuvando il distaccamento di Brescia per fronteggiare l’emergenza maltempo.

In servizio no-stop. Sono i Vigili del fuoco volontari di Chiari che con quest’ondata di maltempo hanno lavorato giorno e notte. Solo negli ultimi giorni, con la seconda tempesta, hanno eseguito un centinaio di interventi, coadiuvando il distaccamento di Brescia, tra Flero, Poncarale, Castelmella, Rezzato e tutta la zona Nord. I pompieri infatti, con tutti questi danni, si stanno occupando dei casi più svariati: dalla messa in sicurezza degli edifici fino alla rimozione degli alberi. Già nella scorsa settimana avevano dato il massimo tra Castelcovati, Rudiano e dintorni, colpiti dalla prima super cella.

Dopo il contributo statale, in questi giorni è arrivata anche la notizia di ulteriori 3.500 euro ottenuti con il 5×1000. Soldi che saranno impiegati per l’acquisto di attrezzature (tra cui anche motoseghe e tutto ciò che potrebbe aiutare durante le tempeste).

