Centauro ferito a Chiari: trasportato in elicottero. E’ successo poco tempo fa in via del Fossato.

Centauro ferito a Chiari. Un uomo è finito nei campi con la sua motocicletta ed è stato necessario l’intervento dell’elicottero. Sembrerebbe che il clarense abbia perso il controllo del veicolo in via del Fossato. E’ stato trasferito d’urgenza all’ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Cologne.