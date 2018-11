Questa mattina cittadini, alunni e autorità si sono ritrovati per onorare insieme la memoria dei villaclarensi caduti nella Grande Guerra

Gli studenti di Villachiara onorano la memori dei caduti in guerra

Gli insegnanti e gli alunni della scuola primaria Don Lorenzo Milani e della scuola dell’infanzia dr. Luigi Mantova si sono uniti alle autorità ed ai cittadini in una celebrazione per onorare i caduti di tutte le guerre ed in particolare dei villaclarensi morti nella Grande Guerra. Dopo la Santa Messa che si è tenuta nella chiesa parrocchiale di Santa Chiara, tutti i partecipanti hanno sfilato in corteo per deporre una corona sul Monumento ai Caduti, quindi si sono ritrovati nella palestra comunale per ascoltare i canti degli alunni e le parole del sindaco Arcangelo Riccardi, che si è congratulato con i più piccoli <<Sono contento della vostra presenza, perché a voi è affidata la memoria per il futuro>>.

