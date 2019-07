+++ AGGIORNAMENTI +++

La persona rimasta coinvolta nell’incidente di Ghedi, lungo strada Isorella è un ragazzo di 27 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Manerbio.

Una nottata, quella appena trascorsa in provincia di Brescia, che non ha prodotto molti incidenti importanti. Tanta la paura, però, per alcuni sinistri avvenuti. Il primo, alle 21.16 di ieri sera, a Botticino, in via Panoramica. Due 14enni trasportate in codice verde all’ospedale Civile Pediatrico a seguito di uno scontro tra auto e moto.

Gli altri incidenti

Ancora più terrore però per il sinistro avvenuto a Verolanuova, alle 23.24, parso difficile già dall’inizio. In via Giordano Bruno, due persone sono rimaste coinvolte, due uomini di 20 e 43 anni. Nessuno dei coinvolti è stato trasportato al plesso ospedaliero. Aggressione a Iseo per un 19enne in via Risorgimento pochi minuti dopo la mezzanotte. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al Civile.

Paura per l’intossicazione etilica di Sulzano, sempre poco dopo le 12, a discapito di un 23enne, trasportato all’ospedale di Iseo sempre in codice giallo. Un 76enne è finito contro un ostacolo con la sua vettura, tanta paura per lui all’inizio, anche se successivamente i soccorsi hanno deciso per non trasportare l’uomo in ospedale. Dopo attente osservazioni il 76enne è stato portato in Poliambulanza.

Incidente stradale a Ghedi, coinvolto un mezzo pensate e un uomo di 27 anni mentre viaggiava sulla strada per Isorella questa mattina alle 7.30 circa.La missione è ancora in corso.

TORNA ALLA HOME