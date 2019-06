Caso multe: udienza rinviata a ottobre per l’ex vigile di Travagliato Enrico Salvaderi e per il comandante della Polizia Locale di Roccafranca Andrea Vezzoli.

Caso multe: udienza rinviata a ottobre per vigile e comandante

Udienza rinviata a ottobre. Continua il processo relativo al caso delle multe scomparse al Comando di Travagliato e che vede ancora al banco degli imputati l’ex agente travagliatese Enrico Salvaderi e il comandante della Polizia Locale di Roccafranca Andrea Vezzoli. Per il primo, al quale è stato confermato il licenziamento dal Tribunale del lavoro, all’orizzonte si profila la possibilità del patteggiamento.

Le due posizioni

Questa mattina, giovedì, nell’aula del Tribunale di Brescia, gli avvocati di Salvaderi si sono detti disposti al risarcimento nei confronti del Comune, costituitosi parte civile per danni all’immagine. Anche il pm ha avvallato tale ipotesi, che verrà valutata dal presidente della prima sezione penale Roberto Spanò. Per quanto riguarda Vezzoli, invece, non essendoci stati processi in sede civile, la sua posizione resta aperta. Presente all’udienza anche il legale del Comune di Roccafranca, anch’esso parte civile nel procedimento.

Entrambi sono accusati di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Sei persone, tra vigili e carabinieri, erano state assolte nel maggio scorso, mentre l’ex comandante travagliatese Giacomo Pinti, unico a rispondere anche all’accusa di peculato, aveva patteggiato due anni e sei mesi e risarcito il Comune.

