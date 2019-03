Cascina Mirabella va all’asta

Cascina Mirabella va all’asta. Il lotto di 70mila metri quadrati nelle campagne di Leno è in cerca di un acquirente. Il complesso era stato all’interno di un ambizioso progetto di ristrutturazione che non si è mai concluso. Fallita la ditta che si era occupata dell’investimento, la cascina è rimasta una cattedrale nel deserto. Ora ci vorranno 5 milioni di euro per acquistarla all’asta.

