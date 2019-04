Una famiglia è rimasta senza casa dopo che le fiamme si sono diffuse nell’abitazione.

Cascina in fiamme

Questa mattina, 11 aprile, alle 6, i Vigili del fuoco di Verolanuova e Orzinuovi sono entrati in azione a San Gervasio per l’incendio in un’abitazione. Si tratta di una cascina in località Casaccie.

I Vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero ad altre abitazioni ma sembra che l’incendio abbia reso, almeno per il momento, inagibile l’abitazione e abbia lasciato una famiglia senza un tetto sulla testa. Fortunatamente nessuno è rimasto ustionato o ferito.

Per ora non si conoscono le cause dell’incendio.

