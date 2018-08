Cascina a fuoco in via Francesca a Urago d’Oglio. L’incendio è divampato alle 12.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari e Brescia.

Cascina a fuoco in via Francesca a Urago

E’ successo alle 12.30: una cascina in via Francesca a Urago d’Oglio ha preso fuoco ed è scattata immediatamente la chiamata ai Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Chiari e Brescia e in supporto anche un’ambulanza della Rovato soccorso.

Le fiamme sono scaturite nel cascinale presente in una delle stradine che partono dalla provinciale che collega Urago a Pontoglio e che portano nelle campagne. Sembra si tratti di cascina Doneda: la macchina dei soccorsi è ancora attiva e i Vigili del fuoco sono ancora alle prese con l’incendio. La pioggia sta dando man forte ai volontari impegnati da diverse ore.