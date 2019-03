È divampato poco fa l’incendio

Casa in fiamme in campagna a Pontevico

Una casa in campagna residenza di due famiglie è in preda alle fiamme. Un fumo bianco denso è visibile sin dalla strada che in zona Palazzina conduce al cimitero.

A scatenare l’incendio pare, dalle prime ipotesi, un problema legato la canna fumaria ma il tutto deve essere ancora ufficialmente confermato. Le persone qui residenti sono al sicuro e non sembrano ferite.

Sul posto a domare l’incendio i Vigili del Fuoco già attivi con un mezzo a cui in se ne sta aggiungendo un secondo.

Seguiranno aggiornamenti.