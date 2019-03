La ultra trentennale tradizione è andata in scena oggi

Carnevale di Pontevico

Un’affascinante sfilata colorata di carri e maschere ha portato la gioia nel cuore del paese bassaiolo. Cinque i carri in gara e un gruppo al femminile “Farfalle alla riscossa”. Oltre loro un folto numero di persone che hanno trovato nei travestimenti più disparati il divertimento per sé e per il pubblico.

Molta la gente per strada che ha assistito al passaggio dei diversi partecipanti, applaudendo e lanciando loro coriandoli, o ancora ballando alla musica di ciascuno dei carri.

L’arrivo in piazza Mazzini ha decretato i vincitori. Primo posto per il carro dell’oratorio di Pontevico chiamato “Ncrociate le dita”, seguito dal carro dei Waikiki dal tema “Il ballo delle belle” e infine quello delle Lego, proveniente dalla vicina cittadina Robecco d’Oglio dal titolo “The new school”.