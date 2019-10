Carabinieri intervengono per disturbo della quiete pubblica e trovano la marijuana. E’ successo a Ospitaletto: un 40enne possedeva ben 15 piante.

Trovate piante di marijuana

Pensavano di fare tutt’altro, invece hanno trovato una piantagione. I Carabinieri della stazione di Travagliato, inviati su una segnalazione per disturbo alla quiete pubblica, hanno effettuato un intervento ad Ospitaletto nell’abitazione di un 40enne del posto. I militari giunti hanno trovato 15 piante di marijuana dell’altezza di 150/180 centumetri, 718 grammi di inflorescenze essiccate, 325 grammi di marijuana in essiccazione, nonché lampade per l’essiccazione e materiale per il confezionamento e la pesatura.

L’arresto

I militari hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

