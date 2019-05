Carabinieri in azione: i militari della Compagnia Carabinieri di Verolanuova che ha impiegato, con il rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo del Battaglione Milano, ha effettuato una giornata di controlli straordinari che ha visto operative 10 pattuglie e 20 militari nei centri cittadini di Manerbio e Verolanuova.

Denunce, controlli e sazioni

Il servizio è stato mirato al controllo della circolazione stradale, al consumo e spaccio di stupefacenti, nonché alla prevenzione e contrasto del fenomeno dei furti su auto in sosta presso i parcheggi di centri commerciali e degli ospedali. Ottanta persone e cinquanta veicoli controllati: questi i numeri dell’intensa giornata di controlli. E non solo: al conto si aggiunge anche una denuncia a piede libero di un cittadino kosovaro ventenne in regola, residente in Orzinuovi, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: il ragazzi è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish, confezionato in dosi. Inoltre sono stati denunciati a piede libero due extracomunitari magrebini irregolari, rintracciati nei vari posti di controllo e successivamente accompagnati alla frontiera per essere espulsi dal territorio italiano.

Quattro sanzioni sono state emesse per violazioni al nuovo codice della strada.

Denunciato un accattone

Infine a seguito di diverse segnalazioni di cittadini per accattonaggio molesto presso il parcheggio dell’Ospedale di Manerbio è stato effettuato uno specifico controllo: un cittadino extracomunitario di origini nigeriane, colto in flagranza, è stato denunciato.

