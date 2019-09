Se si presentano alla vostra porta in borghese e con un lampeggiante blu acceso e montato sul tetto di un’auto scura dicendo di essere Carabinieri, non apritegli e chiamate subito il 112. Sono solamente degli impostori.

“Carabinieri, dobbiamo perquisirvi”, ma erano impostori

Non bastava la truffa dell’incidente, dello specchietto e dei finti ladri in casa, ora si sono inventati anche le finte perquisizioni. E’ accaduto martedì mattina alle 5.30 a Orzinuovi, al villaggio Giardino, dove una coppia di pensionati è stata svegliata all’alba da due individui che hanno citofonato asserendo di essere delle Forze dell’Ordine e che dovevano entrare in casa per una perquisizione urgente. Sono scesi da un’auto scura, che non portava nessuna indicazione dell’Arma, ma solo un lampeggiante blu acceso sul tetto. I due non avevano la divisa, almeno così sembrava, ma uno indossava un berretto molto simile a quello che completa l’uniforme dei militari.

Il servizio completo in edicola venerdì 6 settembre su Manerbio Week

