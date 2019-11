Nelle prime ore di sabato i Carabinieri della Stazione di Capriolo hanno segnalato alla Procura delle Repubblica di Brescia un italiano di 69 anni.

Detenzione e porto di materiale esplodente

L’uomo, intorno alle 4,30 di sabato 16, è stato notato dal personale addetto alla sicurezza di un noto locale da ballo, aggirarsi in modo sospetto con un insolito rigonfiamento degli abiti indossati. L’intervento dei Carabinieri ha accertato che l’uomo aveva nascosto sotto la maglia tre grossi petardi di fattura artigianale, privi di marchio di fabbrica con la scritta “Rambo 2”. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati altri sette petardi. L’uomo non ha fornito spiegazioni. Una ricerca ha mostrato che questo tipo di petardi è commercializzato anche on line, per questo è stato supposto che l’uomo fosse solo alla ricerca di acquirenti per i suoi gadget. I Carabinieri di Capriolo sono al lavoro per risalire alla filiera di distribuzione dei petardi sequestrati che se usati in modo improprio possono causare gravi danni.

TORNA ALLA HOME PAGE