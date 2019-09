Capriano del Colle, si dimette il sindaco Edoardo Spagnoli: la decisione è stata comunicata questa mattina, dettata da motivi di salute.

Il sindaco si dimette

“E’ con profondo dispiacere che, per motivi di salute, rassegno le mie dimissioni dalla carica di sindaco del Comune di Capriano del Colle”. Ha esordito così Edoardo Spagnoli, 35 anni, primo cittadino eletto nel 2016 con la lista Lega Nord -Liste Civiche Ripartiamo Capriano-Fenili, nel comunicare alla cittadinanza la sua irrevocabile decisione di rinunciare al ruolo istituzionale a causa delle condizioni di salute che, da un paio di mesi, gli impedivano di “governare e seguire il Comune nel modo giusto”. Una scelta sofferta, ma ponderata.

“Grazie per il supporto”

“Sono certo che i miei cittadini comprenderanno la mia condizione e li ringrazio uno a uno per la fiducia accordatami, per il supporto in questi anni e per i numerosi messaggi di incoraggiamento”, ha continuato il primo cittadino. “Ringrazio per la collaborazione le numerose realtà associazionistiche e sportive che animano la nostra comunità, la Protezione Civile per l’impegno e il supporto, i dipendenti comunali con i quali ho passato numerose giornate di intenso e redditizio lavoro”.

E ora?

La Giunta Spagnoli rimarrà in carica per 20 giorni per l’ordinaria Amministrazione salvo un improbabile ritiro delle dimissioni del primo cittadino. A prendere le redini del Comune, una volta sciolto il Consiglio, sarà poi un commissario.

