Capriano ha detto addio allo storico sarto Angelo Fracassi.

La figura

Erano gli anni Sessanta quando, in via Parrocchia, Fracassi apriva la sua prima sartoria. Lungo i decenni, a Capriano e sul territorio, sono stati in molti a commissionargli abiti da cerimonia. L’amore per il mestiere e la sua alta professionalità l’hanno accompagnato fino alla pensione, arrivata dopo una carriera di successi e soddisfazioni.

Questo pomeriggio, nella chiesa parrocchiale, sono stati celebrati i suoi funerali. I figli e i nipoti, commossi, hanno condiviso con la platea ricordi ed emozioni. “Hai amato la tua famiglia con tutto te stesso – ha detto la figlia – Da oggi sarai la nostra guida lungo il cammino della vita”.

