Cannibali di auto a Poncarale, ma anche il tutto il Bresciano: obiettivo dei ladri le volkswagen Golf, l’ultima delle quali è stata “cannibalizzata” proprio ieri sera.

Golf nel mirino

Volanti, finali, cerchi e ruote, ma anche batterie, specchietti e qualunque pezzo possa essere staccato e rivenduto illegalmente. I cannibali di auto, che nei giorni scorsi hanno fatto parlare di sè in tutta la provincia, in particolare Montichiari, Borgosatollo e Roncadelle, ma anche a Chiari per aver razziato per lo più Bmw e Audi, hanno lasciato la loro firma anche a Poncarale: l’ultimo colpo risale a ieri notte a danno di una volkswagen Golf parcheggiata in via Maccabiani: la banda di malviventi (non si sa se si tratti della stessa banda o di “colleghi”) ha messo in scena il furto coperta dalle tenebre, rompendo il vetro posteriore del mezzo e fuggendo con i cerchi dell’auto. Stando alle segnalazione, sarebbe la terza Golf a essere presa di mira nel giro di 10 giorni: tutti colpi simili, probabilmente da imputare alla stessa mano.

