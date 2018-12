Cane smarrito, l’appello disperato della proprietaria. di Shairj.

Scomparsa dal 22 novembre

Si chiama Shairj ed è scappata involontariamente dall’educatrice durante una passeggiata da via Porte Rosse a Vaccarolo il 22 novembre. Sterilizzata, microchippata nella Regione Veneto, di circa 7 chili con pelo lungo bianco, pettorina a righe bianca e rossa, collarino grigio.

“Ha paura delle persone, spiega Anna Paola, quindi a chi dovesse individuarla chiedo di non inseguirla ma di farla una fotografia. E’ una femmina ma fa la pipì come i maschi, alzando la zampina”.

Avvistamenti recenti

Gli ultimi avvistamenti sono stati nella zona del centro commerciale il Leone di Lonato del Garda, Rivoltella e nell’ultima settimana a San Polo. “Aiutateci a riportala a casa dalla sua famiglia”.

Contatti

Per chi avesse notizie della cagnolina smarrita, può contattare Anna Paola al seguente recapito telefonico 3339002231.