Due furgoncini si sono tamponati in via Averolda. E’ codice rosso e sul posto si stanno precipitando due ambulanze, la Polizia stradale e la Polizia locale.

Tamponamento in zona industriale

L’allarme è scattato poco dopo le 11.30 di questa mattina in via Averolda a Travagliato. Due furgoncini si sono tamponati e uno si è ribaltato su un lato. La chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso e sul posto si stanno precipitando la Croce Azzurra e la Croce Verde con la Polizia Locale e la Stradale. Sono state coinvolte nello scontro quattro persone, ma non sono rimaste ferite gravemente, infati la missione dei soccorritori si sta chiudendo in codice verde.

