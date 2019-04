Si è ribaltato in un fosso e per rimetterlo sulla carreggiata è stato necessario l’intervento di una gru.

L’incidente

Il fatto è avvenuto poco fa (verso le 11.30) sulla strada per Breda Libera, al confine con Manerbio. Il camion era appena uscito dalla sede logistica: dopo poco di un chilometro, all’improvviso, a causa di un guasto tecnico il gancio del rimorchio si è rotto e il carico è rovinato nel fosso. Illeso, fortunatamente, il conducente.

Le operazioni

Per recuperare il rimorchio è stato necessario l’intervento di due gru: in poco tempo le operazioni si sono concluse. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che ha continuato a scorrere seppur rallentato sulla controstrada. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova per gestire il traffico e per i rilievi del caso.

