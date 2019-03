Camion perde il carico sulla provinciale 668: traffico rallentato in direzione Orzinuovi.

L’incidente è avvenuto poco fa. Il mezzo pensante, nell’affrontare la curva della rotonda che porta a Cignano di Offlaga, ha perso il proprio carico: tre grandi lastre di cemento sono cadute sull’asfalto, rovinando il patrimonio pubblico. Sul posto la Polizia Locale di Manerbio per i rilievi del caso e il Vigili del Fuoco di Brescia, che si occuperanno i rimuovere l’ostacolo: le operazioni sono in corso. Nessuno si è fatto male, ma il traffico in direzione Orzinuovi ha subito notevoli rallentamenti.

