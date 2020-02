Aggiornamento delle 11.46

Sono ancora in corso le operazioni di rimozione del camion, che non ha mancato di avere ripercussioni sulla circolazione. L’incidente ha creato code in entrambe le direzioni di marcia, sia verso il casello A4 di Palazzolo sull’Oglio che verso il centro del paese: il traffico attualmente è caratterizzato da un senso unico alternato gestito da un semaforo temporaneo.

Camion fuori strada, bloccata la provinciale a Capriolo

E’ successo questa mattina. In prossimità del cimitero, sul provinciale, un camion è uscito di strada finendo parzialmente nella piccola scarpata che separa la strada dai campi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto per recuperare il mezzo pesante è interventa l’Ac Consoli di Capriolo, assieme alla Polizia Locale di Capriolo e una pattuglia del Carabinieri della Radiomobile di Chiari.durante le operazioni il tratto della provinciale è rimasto chiuso.

Non è la prima volta che succede e, come al solito, a rimanere danneggiato non è stato solo il camion ma anche la carreggiata, laddove la scarpata ha leggermente ceduto.

TORNA ALLA HOME