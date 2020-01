Camion bruciato all’uscita della Brebemi. E’ successo a Rovato Sud, sul posto Vigili del fuoco di Chiari e Polizia stradale.

Camion bruciato

Non sembrano esserci feriti, ma un camion ha preso fuoco. E’ successo questa mattina presto all’uscita di Rovato Sud della Brebemi. Lo hanno notato tutti coloro che viaggiavano in direzione Brescia o Milano che sono usciti dall’autostrada e hanno percorso la rotonda. Sul posto i Vigili del fuoco di Chiari per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e la Polizia stradale.

