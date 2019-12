Calvisano e Mezzaze questa mattina si sono uniti per l’ultimo addio a Giulia Ruggeri: “Insegna lo stile agli angeli”.

Addio Giulia

Anche il cielo si è permeato della profonda tristezza e commozione che da mercoledì hanno riempito le comunità di Mezzane e Calvisano. Questa mattina alle 9.30 sono stati celebrati i funerali della giovane Giulia Ruggeri, vittima di un tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì sulla sp 69. Chiesa gremita, tanto che è stata necessaria l’installazione di un piccolo altoparlante per far si che i fedeli potessero ascoltare la celebrazione. In molti tuttavia hanno dovuto attendere pazientemente sul sagrato e sotto la pioggia battente per poter dare anche solo un ultimo abbraccio alla salma.

Un momento toccante ha riempito gli occhi di lacrime, quando gli amici di una vita hanno letto una dedica spezzata dalle lacrime per la loro amata Giuly. “Uno scherzo così non ce lo saremmo mai aspettati e non ci consola sapere che in paradiso c’è un angelo in più perché avremmo voluto tenerti qui ancora a lungo – hanno esordito – Tu insegna lo stile agli angeli, noi ti promettiamo che trasmetteremo al tuo piccolo Daniele la passione per i trattori”.

Malori in chiesa

Un dolore che ha riempito tutti i cuori, quello legato alla scomparsa di Giulia, quasi impossibile da reggere. Durante il funerale, infatti, un anziano di 78 anni è stato colto da un malore, collassando mentre si trovava in chiesa: soccorso è stato accompagnato in sacrestia, dove è stato fatto sdraiare per riprendersi: ora è stato disposto il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

