E’ arrivato anche l’elisoccorso per un 71enne di Travagliato rimasto ferito dopo essere caduto da cavallo nei pressi della sua cascina in via Santa Maria dei campi.

E’ grave.

Caduto e schiacciato

Pochi minuti prima delle 16 un uomo di 71 anni è caduto dal suo cavallo che si era spaventato.

L’uomo finito a terra schiacciato dal suo stesso cavallo che gli è caduto addosso.

Sul posto sono arrivate l’automedica, la Croce azzurra di Travagliato e l’elisoccorso che lo ha trasportato fino al Civile in codice rosso.