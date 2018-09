Grave caduta in moto in Autodromo a Castrezzato. Sul posto sta arrivando anche l’elisoccorso.

Grave caduta in moto

Secondo una prima ricostruzione un uomo in sella alla sua moto avrebbe perso il controllo e sarebbe caduto rovinosamente al suolo.

Soccorso

Immediata è stata la chiamata ai soccorsi da parte dello staff dell’Autodromo di Franciacorta. La chiamata è partita in codice rosso alle 9.26. La macchina delle emergenze è stata perfettamente attivata e dall’impianto sportivo hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso come in tutte le situazioni di emergenza analoghe. La situazione è comunque ancora delicata e anche in uscita il codice non è stato declassificato.

L’uomo, dopo essere stato intubato sul posto, è stato trasportato in Poliambulanza dopo essere stato intubato sul posto. Le condizioni sono ancora critiche.