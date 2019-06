Caduta da moto in Autodromo: in arrivo l’elisoccorso a Castrezzato. La chiamata ai soccorsi è partita alle 15.40 in codice rosso.

Caduta da moto in Autodromo

Codice rosso in Autodromo. A Castrezzato, al “Daniel Bonara” è in arrivo l’elisoccorso. Un pilota è caduto dalla sua moto finendo rovinosamente al suolo. La chiamata ai soccorsi è partita alle 15.40 in codice rosso. Lo staff medico e tecnico dell’Autodromo di Franciacorta ha immediatamente avviato tutte le procedure di soccorso e valutata la gravità dell’incidente ha anche allertato l’elisoccorso per soccorrere un uomo di 50 anni. Ancora non si conosce la dinamica del sinistro.

Seguiranno aggioranementi.

