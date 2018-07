Un iniziale codice giallo, ma poi la gravità dell’intervento è stata valutata come superiore.

Caduta da moto grave a Remedello

Una caduta da moto in via Seriole Campagnotti, quando ancora non era calata l’oscurità, alle 20.30 di ieri sera. Il 21enne coinvolto non ha vissuto dei bei momenti: ha fatto arrivare a tutta velocità anche l’elisoccorso, che l’ha trasportato al Civile. Valutazione finale, un codice rosso e una valutazione di gravità elevata.

Altri episodi sulla strada

Una caduta da bici in via Roma a Dello ferisce lievemente un 11enne e un 21enne. A Capriano del Colle alle 21.40 di ieri arriva la chiamata di soccorsi da parte di un 44enne in via Garibaldi. Per fortuna l’estrema gravità iniziale viene rivalutata in una gravità bassa.

Contemporaneamente a Salò in via Tavine avviene uno scontro auto-moto: coinvolti un 26enne e un 45enne, feriti lievemente.

Aggressioni

Una 44enne in via Triumplina a Brescia viene valutata dai soccorsi, e si decide di non portarla in ospedale.