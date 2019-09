Soccorsi in azione all’autodromo di Castrezzato per una caduta da moto. L’allarme è scattato alle 12.35.

Caduta da moto all’autodromo

Protagonista dell’incidente è un giovane motociclista. Sul posto due ambulanze medicalizzate, che hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo, in codice giallo, in ospedale.

