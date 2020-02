Cade sul lavoro, in arrivo l’eliambulanza: è successo a Cologne, verso le 10.30, in un impianto lavorativo in via Corsica.

Cade sul lavoro, in arrivo l’eliambulanza

L’incidente è avvenuto poco fa, all’interno di una ditta colognese. Le generalità dell’uomo coinvolto, un 37enne, rimangono sconosciute, dalle prime informazioni sembra che sia stato coinvolto in una brutta caduta mentre stava lavorando all’interno dell struttura. Le condizioni dell’uomo sono parse subito gravi, tant’è che oltre all’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio, allertata dai presenti, sul posto si sta recando anche l’eliambulanza in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale.

Seguono aggiornamenti.

