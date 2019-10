Cade l’intonaco, chiude il Dandolo di Orzivecchi: la decisione è stata presa nei giorni scorsi, gli studenti sono stati trasferiti della sede di Bargnano.

Chiude il Dandolo

“Piove” intonaco dal soffitto. E per questo, per garantire la sicurezza degli studenti, il dirigente scolastico dell’Istituto Turistico Dandolo ha disposto la chiusura della scuola trasferendo gli studenti nella sede di Bargnano di Corzano: una soluzione presa a seguito dei sopralluoghi e dell’indagine dell’ufficio Tecnico del Comune avvenuta nei giorni scorsi, dalla quale è emersa ” una problematica diffusa in diverse parti della scuola”. Un temporaneo cambio di casa per gli alunni orceani, in attesa del progetto e dei lavori per sistemare l’edificio che, ha ribadito il vicesindaco Tomasi Magli “non ha alcun problema dal punto di vista strutturale”. Le lezioni della scuola media, che si trova al piano terra, stanno infatti proseguendo nella normalità.

