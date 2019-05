Tamponamento tra auto e scooter sulla curva di via Gandhi dopo a Comezzago – Cizzago, in ospedale un 17enne.

Cade dallo scooter, in ospedale un 17enne

E’ accaduto poco fa a Comezzago – Cizzago, nella curva a gomito di via Gandhi. La dinamica di quanto è accaduto non è ancora chiara ma pare che un ragazzino di 17 anni sia caduto dallo scooter mentre stava percorrendo la carreggiata, dopo essersi tamponato con un’auto e abbia riportato delle lesioni lesioni. Subito sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Stradale di Brescia per effettuare i rilievi del caso. Il ragazzo è stato portato in ospedale.

