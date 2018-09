Cade dalla moto a Palazzolo: centauro portato in ospedale. Si tratta di un uomo di 41 anni.

Cade dalla moto a Palazzolo Centauro portato in ospedale

Il fatto è avvenuto oggi in via Santissima Trinità. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, un 41enne, sarebbe caduto dalla moto nella via del centro. Sul posto, oltre all’ambulanza che ha trasportato in codice giallo il ferito all’ospedale di Bergamo, anche gli agenti della Polizia Locale. Toccherà a loro ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e per capire se siano stati coinvolti altri veicoli.