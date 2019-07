Cade dalla bici in via Dante a Manerbio, arrivano i soccorsi.

Cade dalla bici, arrivano i soccorsi

Cade dalla bici in via Dante a Manerbio, arrivano i soccorsi. E’ accaduto poco fa nella via vicino alla parrocchia San Lorenzo: la dinamica è ancora tutta da chiarire ma pare che il ciclista, di 78 anni, abbia riportato qualche lieve contusione. Sul posto i soccorsi e le Forze dell’Ordine per veicolare la viabilità.

TORNA ALLA HOME