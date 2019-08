Cade dalla bici a Palazzolo: 13enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

Cade dalla bici a Palazzolo: 13enne in ospedale. A San Gervasio si è verificato un infortunio, mentre a Capriano un incidente in modalità non nota SIRENE DI NOTTE

Paura per un 13enne rovinato al suolo dal sellino della sua bici dopo lo scontro con un veicolo e poi portato in ospedale. E’ successo alle 22.20 in via Pedrali a Palazzolo. Sul posto è intervenuta la Croce rossa, che ha portato il ragazzo al Civile pediatrico in codice giallo (segno che non è in pericolo di vita, ma che ha preso una forte botta). Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso.

Gli altri incidenti

Alle 2.59 da un esercizio pubblico di San Gervasio Bresciano in via Ferrazzi è partita la chiamata al 112 per un infortunio. A restare ferito è stato un 38enne, soccorso e portato in codice verde ospedale a Manerbio per le cure del caso. Alle 3.14 invece a Capriano del Colle, in località Fenili Belasi è scattato un codice giallo per un incidente avvenuto in modalità “non note”. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, i soccorritori di Dello si sono precipitati in via Trento, ma non hanno trovato nessuno.

