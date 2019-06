Cade dal secondo piano: dramma a Castelcovati. Una donna ha fatto un volo di circa 7 metri. I carabinieri stanno indagando sui fatti.

Tragedia a Castelcovati. Una donna è precipitata dal secondo piano dell’edificio di via Verdi. E’ stato un volo di circa 7 metri. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, ma i carabinieri stanno indagando. Non si esclude nessuna ipotesi: al vaglio il gesto volontario, la tragica fatalità o il coinvolgimento di terzi. Sul posto i militari della stazione di Castrezzato. E’ successo nel condominio di residenza dell’anziana che finse lo strupro da parte di un vicino straniero.

