Stava passando in un’auto quando ha visto un corpo disteso sul ciglio della strada: si è fermato e ha constatato che era un cadavere

Il ritrovamento del cadavere

La scoperta è stata fatta intorno alle 19, lungo via Porzano, strada di collegamento tra Bagnolo e la frazione. Un passante ha notato il corpo con accanto una bicicletta e ha dato l’allarme. Sul posto sono giunte due ambulanze e un automedica ma per l’uomo, un 69enne residente a Leno, non c’era più nulla da fare. A Bagnolo sono arrivati anche i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento si è ancora nel campo delle ipotesi, ma il fatto che la bicicletta fosse intatta e che il corpo non presentasse segni legati a un incidente, fa propendere gli inquirenti che il 69enne sia morto per un malore.