Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in una roggia. A dare l’allarme è stato un passante, ma quando sono arrivati i soccorritori non c’era più nulla da fare

Il cadavere in una roggia

A dare l’allarme, alle 8.42, è stata una donna che stava transitando lungo via Castelbarco, nella campagna orceana, e che ha notato una bicicletta rossa stranamente incustodita. Si è guardata intorno e, poco più in là, ha notato il corpo di un uomo riverso nella roggia stessa. La passante ha dato immediatamente l’allarme e in via Castelbarco sono giunti i carabinieri, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo: quest’ultimo è una persona anziana che non aveva documenti con se. Gli inquirenti stanno risalendo alla sua identità

