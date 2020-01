Cadavere nel lago: trovato in acqua il corpo di una 40enne. La chiamata ai soccorsi è scattata alle 19.12 in località Carzano. Indagano le Forze dell’Ordine.

Aggiornamento delle 20.50

La salma, in evidente stato di decomposizione, è riemersa questa sera nei pressi del pontile di Carzano a Montisola. Sul posto, ancora al lavoro, ci sono il personale del presidio dei Vigili del fuoco di Montisola e i Carabinieri, che stanno recuperando il cadavere avvistato a circa 10 metri dalla riva.

La donna, che stando ai primi accertamenti del medico legale sarebbe rimasta in acqua per diversi giorni, ha indosso abiti sportivi. Che si tratti di una 40enne che era andata a Montisola (o di un’isolana) che era uscita a fare jogging e ha avuto un infortunio fatale, finendo in acqua? La sua identità per ora resta sconosciuta, mentre al momento tutte le ipotesi sono al vaglio dei Carabinieri, così come le denunce di scomparsa.

Il corpo senza vita di una donna di 40 anni è stato trovato nelle acque del lago d’Iseo nei pressi di Carzano, a Montisola. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi: alle 19.12 è partito il codice rosso e la centrale di Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, ha attivato la missione dei soccorritori. Sul posto si sono precipitati anche i Carabinieri della compagnia di Chiari e di Brescia e i Vigili del fuoco per recuperare la salma e per le indagini del caso.

Stando alle prime indiscrezioni sembrebbe si tratti di un cadavere in decomposizione e la salma, stando alle prime informazioni di Areu, appartiene a una donna di 40 anni. Tutti gli accertamenti sono al vaglio degli inquirenti.

