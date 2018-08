Cacca sulle vetrine del negozio: vandali a Travagliato

Cacca sulle vetrine del negozio: vandali in azione ieri notte, mercoledì, a Travagliato. Presa di mira un’attività commerciale di via Napoleone.

E’ capitato che lanciassero pomodori, sassi o gavettoni contro i vetri dei negozi, ma ciò che è avvenuto a Travagliato è anche peggio: gli hanno riempito le vetrine e le serrande dell’attività in via Napoleone di cacca.

Che sia stata una bravata? O forse un atto intimidatorio? Sta di fatto che, ora, sarà il proprietario a dover ripulire gli escrementi lasciati nella notte. Polizia Locale e carabinieri indagano per individuare il o i responsabili.

