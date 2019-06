Buco nella strada a Manerbio: chiusa via Martiri della Libertà.

Strada chiusa

E’ successo poco fa. La Polizia Locale è intervenuta a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha notato una piccola voragine nell’asfalto, sulla carreggiata. Gli agenti hanno subito provveduto a chiudere la strada, nel tratto compreso tra il viadotto ferroviario e la rotondina che si interseca con via San Rocco e viale Stazione, per garantire l’incolumità di veicoli e passanti ed evitare spiacevoli inconvenienti.

I tecnici di A2a sono stati prontamente avvisati. Via Martiri della Libertà dovrebbe rimanere chiusa ancora un paio d’ore: il tempo necessario per la messa in sicurezza temporanea del buco, in attesa dei lavori.

