Ajab Singh, l’uomo che diede fuoco alla moglie Pinky, è stato condannato in via definitiva a 14 anni.

Condanna di 14 anni

La Cassazione ha chiuso il caso. Ajab Singh, l’uomo che il 20 novembre 2015 diede fuoco a Dello all’ex moglie Pinky “colpevole” (a detta dell’ex marito) di uno stile di vita troppo occidentale, è stato condannato in via definitiva a 14 anni. I giudici della Corte di Cassazione infatti hanno confermato la pena a 14 anni emessa nei primi due gradi di giudizio per l’uomo di origine indiana. Finalmente ora Parvinder Kaur, per tutti Pinky, può sorridere. E portare avanti la campagna contro la violenza sulle donne che la vede in prima fila da tempo.

