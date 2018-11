Poco dopo le 8 di questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in centro a Verona per soccorrere una persona caduta in acqua.

Un 59enne bresciano cade nel canale Camuzzoni

Finito nel canale Camuzzoni nei pressi della stazione, un 59enne residente nel bresciano ha percorso in acqua alcune centinaia di metri fino ad arrivare alla centrale idroelettrica Agsm in via Basso Acquar; qui l’uomo è rimasto bloccato presso la griglia della condotta forzata, impossibilitato a risalire e a mettersi in salvo.

Il salvataggio

Dopo aver arrestato lo sgrigliatore, che in modo automatico si era avviato e stava trascinando la persona, la squadra dei Vigili del fuoco, composta anche da 2 unità del soccorso fluviale (SAF), ha provveduto a liberare l’uomo dal macchinario, lo ha estratto e lo ha affidato al personale del Suem118. L’uomo, apparentemente incolume, veniva comunque trasportato presso l’ospedale cittadino di Borgo Trento per i controlli del caso.

