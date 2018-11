Uno spazio dove i ragazzi possano approcciarsi a materie come le scienze, la robotica, la matematica e la programmazione, divertendosi. Questo è il Leis, LEGO® Education Innovation Studio

Lo spazio Leis

Un luogo per avvicinare i giovani alla cultura scientifica in modo attivo e divertente, attraverso laboratori di introduzione alla robotica, la scienza e la tecnologia. I Leis sono centri attrezzati, dove ci si può avvicinare al complesso mondo delle scienze e della tecnologia, attraverso il metodo “del fare”. Qui i LEGO® vengono utilizzati dai ragazzi per sperimentare divertendosi, mettendosi alla prova con problemi anche complessi. Lo spazio è aperto a bambini e ragazzi di tutte le età, a partire dai 5 anni in su. Per iscriversi è necessario effettuare una lezione di prova, dopodiché sarà richiesta una quota d’iscrizione. Ad oggi all’interno dello studio lavorano ai loro progetti circa 70 bambini, ed un gruppo di loro è appena tornato da una competizione internazionale di robotica, che si è svolta in Thailandia.

Asd Dreampuzzle

Dietro tutto questo sta l’associazione Asd Dreampuzzle. Un’associazione sportiva dilettantistica, senza fine di lucro, che ha come missione quella di far avvicinare ragazzi e adolescenti a materie tecnologiche e scientifiche in modo giocoso e con precisi programmi didattico -educativi. Attraverso la sperimentazione in corsi, laboratori, e competizioni robotiche, viene stimolata la curiosità e la creativita dei giovani e giovanissimi. Spronati a mettere in campo anche competenze transdisciplinari come, l’attitudine al pensiero scientifico, l’uso delle lingue straniere, competenze informatiche, e la creatività artistica nel progettare e realizzare. L’utilizzo della robotica come strumento didattico consente di trasmettere ai ragazzi un insieme di informazioni eterogenee, basilari per qualsiasi attività didattica

La collaborazione con il CFP Zanardelli

Il Centro di Formazione Professionale G. Zanardelli, in collaborazione con Asd Dreampuzzle, ha programmato per il presente anno scolastico, un percorso sperimentale di robotica, all’interno delle classi dei percorsi di Meccanica ed Elettronica, delle sedi di Brescia, Chiari, Desenzano, Verolanuova e Villanuova. Circa 124 studenti coinvolti, che lavoreranno in sottogruppi da 2 o 3 persone ciascuno con un kit Lego Mindstorms EV3. Il progetto si concluderà con un evento finale il 16 maggio 2018, presso la sede di Brescia, in cui si svolgerà una gara tra le varie sedi. All’interno del progetto sono stati previsti incontri formativi di robotica, rivolti ai docenti referenti del progetto, in modo che tali competenze possano essere trasferite correttamente agli allievi. Gli alunni saranno a loro volta seguiti anche da alcuni formatori.

