Questo pomeriggio all’oratorio si è tenuta la consueta castagnata.

Il pomeriggio

Puntuale come ogni anno, con la sua dose di fumi e aromi, è tornata la castagnata. I brandichesi si sono riuniti per gustare i deliziosi frutti autunnali appena colti. Come sempre, a ravvivare le braci sono stati gli Alpini.

Senza castagne, si sa, non sembra nemmeno autunno. La stagione, quest’anno, ha un volto un po’ diverso dal solito: il cielo di oggi, azzurro e soleggiato, sembrava più spalancare le porte all’estate che all’inverno. Poco importa: le temperature non hanno fermato gli affezionati, che anche questa volta hanno omaggiato la tradizione.

