Nel mirino dei vandali il campo di calcio a sette di Brandico.

I danni

Gli incivili tornano a colpire. Nei giorni scorsi i vandali se la sono presa con il campo di calcio a sette, danneggiando non solo la rete d’ingresso, ma anche le porte da gioco.

“Evento metereologico straordinario? Scommetto che è colpa del sindaco”, ha ironizzato con amarezza Fabio Pensa, il primo cittadino, denunciando l’accaduto.

L’indignazione verso chi non rispetta il bene pubblico è rimbalzata tra i cittadini di Brandico, che si sono visti portare via in un lampo uno spazio importante della socialità.

