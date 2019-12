Nel tardo pomeriggio, nella Parrocchiale, si è tenuto il tradizionale concerto di Natale. A seguire, sono state consegnate le borse di studio.

L’iniziativa

Per il sesto anno di fila, la chiesa si è animata di canti e carole: parafrasando il nome dell’iniziativa, di “Un cuore di voci”. Ad esibirsi sono stati dei giovanissimi coristi in età compresa tra i sette e i 14 anni. Il repertorio, presentato dalla direttrice Angela Di Filippo, ha spaziato dai classici natalizi a pezzi più contemporanei.

“La nostra comunità ha un disperato bisogno di serenità – ha commentato il sindaco Fabio Pensa – Speriamo che il Natale ce ne porti un po’”. Alle sue parole si è unito don Giancarlo Zavaglio.

Al termine del concerto, l’attenzione si è spostata sugli studenti meritevoli, chiamati uno a uno tra scrosci di applausi. “L’Amministrazione vi rivolge le sue più vive congratulazioni – ha detto il vicesindaco Luca Ruocco – Il nostro desidero è quello di valorizzare il vostro merito e le vostre potenzialità. I buoni risultati non sono mai frutto del caso, ma di un percorso in cui noi adulti abbiamo un ruolo fondamentale. Continuate così, non perdete l’entusiasmo: siete il nostro futuro”.

TORNA ALLA HOME